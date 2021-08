Die öffentlichen Büchereien, Mediatheken genannt, in den französischen Grenzstädten Saargemünd und Forbach erkennen ab sofort die Leserausweise der Stadtbibliothek Saarbrücken an und umgekehrt. Die Mediathek des Gemeindeverbandes Saargemünd und die Forbacher Mediathek Roger Bichelberger haben mit der Saarbrücker Bücherei diese grenzüberschreitende Initiative zunächst für fünf Jahre vereinbart. Medien können demnach in allen drei Partnerbibliotheken ausgeliehen werden. Leser, die von diesem Angebot Gebrauch machen möchten, bekommen von ihrer Stammbibliothek eine Zusatzkarte, die sie in den Partnerbibliotheken vorlegen können. Wie die Saarbrücker Bücherei erläutert, möchten die drei Einrichtungen den Zugang zu ihren Medienbeständen jenseits der Grenze erleichtern und die Ausleihe von Medien in französischer und deutscher Sprache unterstützen. Bereits seit einiger Zeit betreiben die drei Einrichtungen gemeinsam einen Bücherbus, der Grundschulen in Frankreich und in Deutschland aufsucht.