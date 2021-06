Bereits am vergangenen Samstag gegen 11.30 Uhr haben bislang Unbekannte kleine Feuerwerkskörper aus einem fahrenden Auto auf Fußgänger geworfen. Das berichtet die Polizei in ihrem Bericht am Donnerstag. Der Wagen fuhr entlang der Bexbacherstraße, auf dem Teilstück zwischen Kaiserstraße und Richard-Wagner-Straße. Informationen über Personen, die durch die Böller verletzt worden sind, hat die Polizei keine. Zeugen oder Geschädigte sollen sich per Telefon 06841 1060 an die Homburger Polizei wenden.