Wegen des Sturmtiefs „Zeynep“ wurde die Zweibrücker Polizei am Freitagabend zu mehreren Einsätzen gerufen. Sechsmal musste sie die Straßen von umgefallenen Bäumen oder sonstigen Hindernissen befreien, wie sie mitteilte. An der Fasanerie waren zwei Bäume auf die Fahrbahn gestürzt und hatten ein Telefonkabel durchtrennt. Anwohner boten der Streifenwagenbesatzung Hilfe beim Räumen der Straße an. Sie stellen Kettensägen und einen kleinen Bagger zur Verfügung und beseitigen gemeinsam mit den Polizisten die Hindernisse auf der Fahrbahn. Die Straße von Mittelbach nach Wattweiler war bis Samstagmorgen sicherheitshalber gesperrt, weil sie durch den Wald auf der Bergkuppe führt.