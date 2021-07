Im St. Ingberter Stadtteil Rohrbach sind am Samstagabend, 17. Juli, gegen 20 Uhr mehrere Bäume umgekippt und in eine Versorgungsleitung gefallen. Sie drohten auf die Straße sowie auf den Geh- und Radweg zu stürzen. Vom Korb der Drehleiter aus schnitten die Feuerwehrleute in vier Meter Höhe die Baumkronen weg. Die Versorgungsleitungen seien unbeschädigt geblieben. Nachdem die Baumkronen auf der Straße zerkleinert waren, reinigten die Feuerwehrleute die Fahrbahn. Während des Einsatzes blieb die Parallelstraße für den Verkehr gesperrt.