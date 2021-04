Am Homburger Schlossberg, einem beliebten Ausflugsziel, haben Unbekannte Bäume abgehackt und beschädigt, wie die Stadt Homburg mitteilt. Bei den regelmäßigen Baumkontrollen hat die Abteilung Umwelt und Grünflächen am vergangenen Donnerstag und Freitag feststellen müssen, dass im Bereich der Festung Hohenburg Bäume angehackt und abgehackt wurden. Ein Baum, der im Bereich Ravelin II bei einer Parkbank auf der Höhe steht, wurde ganz abgehackt. Ein anderer, etwa 40-jähriger Baum im Bereich der Kaponniere wurde großflächig in den Stamm gehackt und ist nun so stark geschädigt, dass er gefällt werden muss. Die Homburger Polizei bittet um Hinweise zu den Vorgängen.