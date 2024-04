Kräuter, Schmuck und Bärlauchwürste: Diesen Samstag und Sonntag, 27. und 28. April, findet das Bärlauchfest statt. In der Jungholzhütte in Bebelsheim (Reinheimer Straße 99) im Mandelbachtal erwartet die Besucher jeweils zwischen 11 und 19 Uhr ein Landmarkt mit Anbietern aus der Region. Dabei sind etwa die Likörmanufaktur Massi e Manu aus Ormesheim, ein Imker, oder die Einöder Ölmühle Berghof. Bärlauchsuppe oder Crêpes gibt es in der Hütte. Während des Fests wird die Hüttenzufahrt zur Einbahnstraße; die Ausfahrt ist nur über Reinheim möglich. Wegen der schmalen Zufahrtsstraße wird empfohlen, sich Parkplätze in Bebelsheim zu suchen und zur Hütte zu wandern.