Zwei Mitarbeiterinnen einer Bäckerei in der Fußgängerzone haben am Freitagnachmittag verhindert, dass eine Gruppe aus vier Personen Geld aus der Kasse klaut.

Am Freitag gegen 14.50 Uhr betraten vier Personen gemeinsam die Bäckerei – zwei Frauen, ein Mann und ein Kind. Die beiden Frauen verwickelten eine Mitarbeiterin in ein Gespräch, und der Mann bat eine zweite Mitarbeiterin, einen 50-Euro-Schein zu wechseln. Nachdem die Kasse geöffnet war, wollte er hineingreifen und die Geldscheine nehmen, konnte jedoch durch beide Mitarbeiterinnen daran gehindert werden. In der Folge verließen die Personen die Bäckerei. Der Mann wird auf 40 bis 45 Jahre alt geschätzt. Er hatte dunkle Haare, eine korpulente Statur und eine englische Aussprache. Er trug einen Anzug mit Krawatte. Die erste Frau wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Sie war schlank, trug ein schwarzes Kopftuch, weiße Hosen, eine weiße Handtasche und eine goldene Halskette. Die zweite Frau wird ebenfalls auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Sie war schlank und trug braune schulterlange Haare. Sie war bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und schwarzen Hosen. Das teilte die Polizei mit. Sie bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.