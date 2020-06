Die Bäckerei Schmidt gibt ihren Betrieb auf. Seit Beginn der Corona-Beschränkungen war die Verkaufsstelle am Hallplatz geschlossen. Sie wird nicht wieder geöffnet. Wie die Rheinpfalz erfuhr, schließt jetzt auch die Verkaufsstelle im Haupthaus in der Fußgängerzone nahe dem Alexanderplatz. Auch die Backstube, die rückwärtig liegt, schließt. Die Bäckerei Schmidt zählt zu den Traditionsbäckereien in Zweibrücken. Die Familie Schmidt führte früher neben der Bäckerei in der Fußgängerzone auch das traditionsreiche Rosencafé in der Fruchtmarktstraße, das sich über zwei Stockwerke erstreckte und im Stil der 1950er Jahre eingerichtet war. Das Rosencafé war ein sehr beliebter und gut frequentierter Treffpunkt in Zweibrücken. Als die Familie Schmidt das Rosencafé Anfang des Jahrhunderts aufgab, übernahm sie als Pächter das Café Rücker ein paar Häuser weiter die Straße aufwärts. Doch auch dieses Café schloss nach wenigen Jahren. Danach übernahm der Familienbetrieb die Verkaufsstelle am Hallplatz und betrieb dort auch ein Mini-Café mit ein paar Tischen innen und außen. Vorm Hauptgeschäft in der Fußgängerzone stand bis zuletzt eine Brezelbude, in der auch die berühmten Schmidt-Butterbrezeln erhältlich waren. Familie Schmidt wollte sich nicht zum Betriebsende äußern.