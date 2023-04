Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf den ersten Blick sieht das Awo-Seniorenhaus fast so aus wie vor 50 Jahren. Doch das dominante Hochhaus in der Saarlandstraße, zwischen Rosengarten und Innenstadt, hat im Laufe der Jahre etliche bauliche Veränderungen erfahren.

Im 50. Jubiläumsjahr des Awo Seniorenhauses am Rosengarten hat sich einiges verändert. So gibt es jetzt zum Beispiel ein Café im Außenbereich, das „Café am Wasser“.