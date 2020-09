Die Polizei hat neue Erkenntnisse zum Fund zweier Autowracks, die vor Jahren auf dem Grund des Kleberweihers bei St. Ingbert versenkt wurden. Wie die Ermittler am Freitag, 4. September, meldeten, soll eines der Autos vor 20, das zweite vor neun Jahren gestohlen und dann im Weiher „entsorgt“ worden sein. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, sei noch unklar. Die beiden Bestohlenen, einer aus Homburg und einer aus St. Ingbert, seien informiert. Die Autowracks wurden am 29. August von der Feuerwehr aus dem Weiher gezogen und dann zur Spurensuche an die Kriminalpolizei übergeben. Weitere Ermittlungen stehen aus. Die Sanierung des Weihers wurde fortgesetzt.