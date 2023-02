Während auf dem Areal der Villa Schwinn in der Gutenbergstraße an Neubauten geplant wird, müssen die Anlieger und Mieter in den zum Abriss vorgesehenen Nebengebäuden raus.

Der Autowerkstatt Steinberger ist die Kündigung des Mietvertrages Ende vergangenen Jahres ins Haus geflattert, berichtet Susanne Maria Chilas, die Schwester des Werkstattbetreibers, gegenüber der RHEINPFALZ. Bis Ende März laufe der Betrieb in der Werkstatt noch weiter, danach sei am gewohnten Standort an der Hofenfelsstraße Schluss. „Es geht auf jeden Fall aber für uns weiter“, kündigt Chilas an. Das Unternehmen werde in die Gabelsbergerstraße umziehen.

Die Werkstatt der Steinbergers ist seit 24 Jahren in den Räumlichkeiten in der Hofenfelsstraße eingemietet. Weil nun jedoch das Grundstück verkauft ist und die Heinrich-Kimmle-Stiftung als neuer Eigentümer plant, Wohnungen für Behinderte zu bauen, müssen die Werkstatt und das dahinterliegende Wohngebäude abgerissen werden.

„Jetzt wissen wir auch warum“

Susanne Chilas sagt, dass das Thema Abriss schon seit Längerem im Gespräch sei. „Es wurde hier in den letzten Jahren nichts mehr renoviert. Und jetzt wissen wir auch warum.“ Das Unternehmen hätte sein Werkstattgebäude auch gerne selbst renoviert, sagt Chilas. Unmut kommt bei ihr angesichts mancher Äußerungen in den sozialen Medien auf. „Da wird gesagt, das sei ein ranziger Bau mit ranzigen Mietern. Das stimmt aber nicht!“, verteidigt Chilas sich und ihre Mitmieter im angrenzenden Haus.

Kritik übt sie auch an der Kommunikation in den vergangenen Wochen. So sei „kurz vor knapp“ über Bodenbeprobungen informiert worden und diese „ohne großartige Rücksprache“ entnommen worden. „Ich freue mich aber auch, dass es jetzt an einem neuen, renovierten Standort für uns sauber und ordentlich weitergeht.“

Auch ein Wohnhaus ist betroffen

Einige Schritte zum Wohngebäude, das hinter der Werkstatt steht, führen zu einem länglichen Bau. Dieser ist ebenfalls in die Jahre gekommen und wäre sanierungsbedürftig, würde er nicht abgerissen.

Eine Handvoll Mieter wohnen noch in dem Mehrfamilienhaus. Beim Klingeln macht nur ein Mann auf, doch der will nicht mit der Presse sprechen. Alle anderen Mieter sind hier heute nicht zu erreichen.