Auf der Autobahn 8 zwischen dem Neunkircher Kreuz und der Ausfahrt Wellesweiler hat sich am Montagnachmittag, 29. März, ein Verkehrsunfall ereignet. Wie Kai Dörner von der Kirkeler Feuerwehr berichtet, fanden die Einsatzkräfte das Unfallauto an der Autobahn in Fahrtrichtung Neunkirchen zwischen Kohlhof und Wellesweiler. Als di Feuerwehr eintraf, wurde der Fahrer bereits vom Rettungsdienst versorgt. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet.