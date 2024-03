Eine 63-Jährige aus Blieskastel wurde bei einem Autounfall am Montagmittag schwer verletzt. Laut Polizei befuhr die Frau gegen 13.10 Uhr mit ihrem Wagen die Pfalzstraße in Bierbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab, der Wagen kollidierte zunächst mit einer Mülltonne, anschließend mit einer Gartenmauer. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in die Uniklinik Homburg eingeliefert.