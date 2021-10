Der Tunnel Wollbachstraße, durch den Autofahrer von der A6-Abfahrt St. Ingbert-Mitte in die St. Ingberter Innenstadt gelangen, bleibt ab Dienstag, 2. November, bis einschließlich Samstag, 6. November, für den Verkehr gesperrt. Laut Stadtverwaltung steht in dem Tunnel eine Bauwerksprüfung an. Dies sei notwendig, um weiterhin die Sicherheit zu gewährleisten. Eine Umleitung führt über die Ost- und die Kaiserstraße. Autofahrer müssen nach Angaben der Stadtverwaltung mit einer längeren Fahrzeit und Verkehrsbehinderungen rechnen.