Am Donnerstagmorgen, 3. Dezember, hat ein unbekanntes Fahrzeug – vermutlich ein Laster – auf der Autobahn 8 in Höhe Limbach Teile seiner Beleuchtung verloren. Wie die Polizei berichtet, hat sich der Vorfall gegen 4.40 Uhr in Fahrtrichtung Neunkirchen ereignet. Vier Autos überrollten die Metallteile und wurden an den Reifen beschädigt. Derjenige, der die Beleuchtung verloren hat, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Homburg unter Telefon 06841/1060 zu melden.