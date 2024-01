Vier Verletzte und zwei völlig ausgebrannte Autos sind das Resultat eines schweren Unfalls am Samstagmorgen gegen 8.15 Uhr auf der Landstraße zwischen Altheim und Peppenkum. Laut Polizeibericht sind kurz nach dem Ortsausgang Altheim zwei Autos frontal ineinander gefahren. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang unklar. In dem einen Auto, so die Polizei, saßen zwei 37-Jährige sowie ein 15-jähriger Insasse, im anderen Wagen ein 57-jähriger Fahrer. Bei den Insassen handelte es sich jeweils um französische Staatsbürger.

Beide Autos fingen sofort nach dem Unfall an zu brennen, alle vier Personen konnten sich aus ihren Fahrzeugen befreien, noch bevor die Wagen in Vollbrand gerieten, schreibt die Polizei. Die Rettungskräfte mussten die verletzten Insassen an der Unfallfallstelle versorgen, zu lebensgefährlichen Verletzungen kam es jedoch nicht. Drei der vier Insassen wurden per Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, einer musste per Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Beide Unfallfahrzeuge brannten trotz schnellem Löscheinsatzes aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch der Fahrbahnbelag der Landstraße beschädigt. Die Strecke, so die Polizei, war etwa acht Stunden voll gesperrt. Ein Sachverständiger soll nun den Unfallhergang rekonstruieren. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den beiden Autos auf etwa 20.000 Euro, wie hoch der Schaden an der Straße ist, ist noch unklar.