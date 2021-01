Eine laut Polizei alkoholisierte Autofahrerin hat am Montagnachmittag in Homburg-Erbach beim Vorbeifahren drei geparkte Fahrzeuge beschädigt – und danach erst einmal ihre Einkäufe erledigt. Wie die Polizei mitteilte, kümmerte sich die Unfallverursacherin weder um den Schaden an den geparkten Autos, noch um ihren eigenen platten Reifen, den sie sich bei der Kollision mit einem der Autos zugezogen hatte. Die Frau fuhr zu einem Supermarkt weiter und ging dort einkaufen. Auf dem Rückweg – der sie wieder Richtung Unfallort führte – wurde sie von der Polizei gestoppt. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, außerdem wurde ihr Führerschein einbehalten.