Die Schriftstellerin und Malerin Claudia Birkheuer stellt an diesem Freitag in Homburg ihren neuen Gedichtband vor .

„Sichtweisen, Nebenklang und Hintersinn“ nennt Claudia Birkheuer ihren neuen Gedichtband, den sie am heutigen Freitagabend, 19 Uhr, in einer Lesung in der Galerie Beck in Homburg-Schwarzenacker vorstellt. In launigen, manchmal etwas bemühten Jamben sinniert die Autorin in Reimform über die unterschiedlichsten Aspekte des Lebens. Der Reflexionsbogen reicht von „Absurditäten des Seins“ über philosophische Fragen, bissige Seitenhiebe auf Politik und Gesellschaft sowie Gedanken zur Kunst bis hin zu Tier- und Alltagsgeschichten.

Wie in einem Kaleidoskop blitzen hier die unterschiedlichsten Gedanken auf. Das Buch wirkt, als habe die Autorin bewusst festhalten wollen, was ihr gerade so durch den Kopf geht. Ein Gedankenkarussell voll Wortwitz und Ironie breitet sich vor dem Leser aus, wenn auch in gelegentlich etwas holprigem Rhythmus.

Karussell der Gedanken

Feinsinnige Beobachtungen bringt Claudia Birkheuer zum Beispiel in ihrem Gedicht „Das Gerücht“ auf den Punkt. Sie vollzieht hier nach, wie sich Gerüchte verbreiten, während die Wahrheit mehr und mehr hinter ihnen verschwindet. Bequemlichkeit und Konsumverhalten nimmt sie unter dem erschreckenden Titel „Früher Tod“ unter ihre kritische Lupe. Denn der „Bringerheld“, der die Couch-Potatoes der Wohlstandsgesellschaft mit Pizza Margherita, Gratin, Sushi, Limonade, Chips, Schokolade und Wein beliefert, trägt einen maßgeblichen Anteil an den Zivilisationskrankheiten, die zu Volksleiden geworden sind. Dagegen hilft dann nur, sich als nächstes den Diätdrink liefern zu lassen.

Auch ernsten Themen wendet sich die 1955 geborene Autorin zu. In ihrem Text „Völkerwanderung“ kommentiert sie Migrationsbewegungen und aktuelle gesellschaftliche Reaktionen darauf. Sie weist darauf hin, dass Wanderbewegungen zu allen Zeiten stattgefunden haben und rückt sie so aus dem Krisenmodus in die Normalität, appelliert an die Menschlichkeit und weist darauf hin, dass Veränderung nicht automatisch Gefahr, sondern im Gegenteil Bereicherung bedeuten kann.

Bürden der Künstlerin

Dem russischen Dauer-Präsidenten Putin sind zwei kritische Gedichte gewidmet. Die Bedeutung von Kunst und die inneren Konflikte von Kreativen beschäftigen die Autorin ebenfalls. Selbstzweifel und schöpferische Krisen bringt sie hier in Reime: „Dass mich die Muse nicht hat geküsst,/ merkt man ganz deutlich an diesem Gedicht.“ Auch von Geistesblitzen in der Badewanne plaudert sie .

„Ist das Kunst oder kann das weg?“ fragt Birkheuer im Text „Kunst oder Müll“. Sie reflektiert die Bedeutung, die der Kunst in der Gesellschaft zugeschrieben wird. Und kommt zu dem Fazit, dass Künstler mit ihrer Kunst die Ansichten der Menschen „ver-stören“ wollen. Scheitern gehört zu den unvermeidbaren Erfahrungen eines Künstlers, findet Birkheuer. Sie seien notwendig, um zu wachsen, was sie selbstironisch auf den Punkt bringt: „Ich könnte jetzt noch weiter schreiben,/ doch will ich den Erfolg vermeiden.“

Verflixter Versfuß

Selbst über alltägliche Laster wie die „Aufschieberitis“ sinniert sie. Und wie ein überzeugter Vegetarier von seinen Idealen abfällt, wenn er ein Schweineherz fürs eigene (Über-) Leben braucht. Unfähige Manager bekommen ihr Fett weg, Katzen dagegen tiefe Bewunderung für ihr philosophisches Wesen.

Ein Plädoyer für Linkshänder ist „Mit Links“. In diesem Gedicht prangert die Dichterin die Sinnlosigkeit und Widersprüchlichkeit an, mit der die Gesellschaft angeblich die „Rechtshändigkeit“ einfordert. Warum hat man das Herz „auf dem rechten Fleck“, wenn es doch links schlägt?

Man kann sich schmunzelnd durch diesen Gedichtband schmökern, auch wenn die Versfüße und Reime der Autorin manchmal nicht ganz so leicht von der Hand gegangen sind.

Info

Claudia Birkheuer: „Sichtweisen, Nebenklang und Hintersinn. Gedichte“. Neue Folzsche Verlagsanstalt für Aesopterik, Homburg 2026, 130 Seiten, 22 Euro.

