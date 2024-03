Die Polizeiinspektion Zweibrücken meldet den Diebstahl eines Autoradios aus einem weißen Dodge RAM. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstagabend, 2 Uhr, und Mittwochmorgen, 9.15 Uhr, in der Thüringerstraße. Den Ermittlungen zufolge brach eine bisher unbekannte Person in den geparkten Wagen ein und entwendete das Gerät, wobei ein Schaden von etwa 200 Euro entstand.

Als mögliche Tatzeit gilt etwa 5.15 Uhr am frühen Mittwochmorgen, da ein Zeuge zu dieser Zeit zwei männliche Personen mit schwarzen Wollmützen beobachtete, die sich auffällig in der Straße umsahen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung und ruft Zeugen dazu auf, sich unter der Telefonnummer 06332 97600 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de zu wenden.