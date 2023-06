Schlauer, als die Polizei erlaubt, wollten die Räuber sein, die im Mai einen Geldautomaten im Zweibrücker Stadtteil Bubenhausen sprengten: Vor der Tat hatten sie die Polizei quasi eingesperrt, um bei der Flucht einen größeren Vorsprung zu haben. Doch der Plan ging nicht ganz auf.

Nach der Sprengung des Geldautomaten in Bubenhausen hatten Banken die Bargeldausgabe eingeschränkt. Wir haben Passanten gefragt, ob sie auf Bargeld verzichten könnten. Die Antworten haben uns in ihrer Deutlichkeit überrascht.

Während im Landkreis die ersten Minihäuschen schon bewohnt werden, tut sich in der Stadt Pirmasens in Sachen Tiny Houses noch nichts. Sie dürften auch nicht überall in der Stadt gebaut werden.

„Dehääm in Bärmesens“ heißt das City-Event, das ab nächsten Freitag für drei Tage den Schlossplatz bespielt. In diesem Rahmen werden auch die ugandischen Fußballer begrüßt, die sich in der Stadt auf die Special Olympics vorbereiten.

Zum ersten Streetfood-Festival haben am Sonntag die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und acht Landfrauenvereine nach Dellfeld eingeladen. Die Besucher kamen in Strömen.

Dichtes Gedränge herrschte am Samstag und Sonntag im Zweibrücker Rosengarten beim Rosen- und Gartenmarkt. Zudem war noch verkaufsoffener Sonntag und Kindertag.

Das Contwiger Freibad hat jetzt auch auf. Dummerweise fiel ausgerechnet zur Eröffnung die Heizung aus.

Vier THW-Ortsvereine, die alle mit Drohnen ausgestattet sind, übten am Samstag in Hauenstein. Eine Aufgabe war es, einen Waldbrand zu lokalisieren und die potenziellen Brandstifter aufzustöbern.

Herbert Burkhart hat das ehemalige Sägewerk in Dahn-Reichenbach im Maßstab 1:12 nachgebaut. Das beeindruckende Modell ist im Deutschen Schuhmuseum Hauenstein zu sehen.