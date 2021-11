Unbekannte haben in der Halloween-Nacht auf Samstag, 1. November, zahlreiche geparkte Autos in der Homburger Innenstadt und im Stadtteil Erbach mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Laut Polizei standen die Wagen in Homburg in der Haydn- und Kaiserstraße, am Forum und in der Zweibrücker Straße sowie in Erbach im Westring und in der Maxstraße. Bislang hätten sich 39 Bürger bei der Polizei gemeldet, deren Wagen zerkratzt worden sind.

Der Sachschaden wird auf 70.000 bis 100.000 Euro geschätzt.