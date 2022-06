Ein Autokran ist am Montagmorgen, 13. Juni, in Saarbrücken gegen einen Bogen der historischen Alten Brücke gefahren, die quer über die Saar und die Autobahn A620 führt . Bei dem Unfall riss der Hydrauliköltank des Fahrzeugs. Die Brücke wurde beschädigt. Ausgelaufenes Hydrauliköl konnte durch Mitarbeiter der Kranfirma sowie durch die alarmierte Feuerwehr gebunden werden. So wurde ein Einlaufen des Öls in die Saar verhindert.