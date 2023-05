Die Zweibrücker Polizei meldet, dass sie in der Nacht auf Freitag einen Autoknacker festgenommen habe. Gegen 1 Uhr morgens hatte ein Passant in der Von-Rosen-Straße beobachtet, wie ein Mann mit einem Stein auf die Seitenscheibe eines geparkten Autos einschlug. Der Zeuge verständigte die Polizei und beschrieb den Verdächtigen detailliert. Dieser sei daraufhin schon wenige Minuten später in der Von-Rosen-Straße festgenommen worden.

Die Polizei vermutet, dass den Mann eine Tasche gelockt hatte, die auf dem Beifahrersitz des Peugeot lag. Weil sich das Einschlagen der Seitenscheibe als schwieriger als gedacht erwies, habe der 36-jährige Mann ohne Beute die Flucht ergriffen. Nach Aufnahme seiner Personalien wurde der 36-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er soll der Polizei durch Eigentums- und Betäubungsmitteldelikte bereits hinlänglich bekannt sein.