Es gibt eine große Veränderung gegenüber dem bisherigen Autokino in Zweibrücken. Der Flugplatz, neudeutsch Drive-in-Area hat eine neue LED-Leinwand, die mit 50 Quadratmetern erheblich kleiner ist als die bisherige (264 Quadratmeter).

Damit ist die Zweibrücker Leinwand nicht mehr größer als im Autokino der Nachbarstädte. Statt 600 haben nur noch 150 Autos Platz. Dafür kann man auch spielen, wenn es noch hell ist. Nathalie Harbig vom Mitveranstalter, der Neunkircher Agentur Tat und Drang meint, dass eine Anreise eine Stunde vor der Vorstellung ausreichend ist, um rechtzeitig im Autokino am Platz zu sein. Karten gibt es nach wie vor nur online.

Mit einem Film, der in den Kinos Renner hätte werden sollen, geht am Wochenende das Autokino in Zweibrücken weiter: „Trolls 2“, in dem der Pfälzer Sänger Mark Forster aus Winnweiler die Rolle des Branch spricht. Die Animation brach in Amerika nach Verleihangaben den Rekord im bezahlten Heimkinofernsehen.

„Knives Out“ ist kein blutrünstiger Thriller, sondern eine Krimikomödie mit dem James-Bond-Darsteller Daniel Craig und Jamie Lee Curtis. Spannend geht es in „Gemini Man“ zu, in dem Will Smith in einer Doppelrolle von seinem 25 Jahre jüngeren Klon gejagt wird. Das Zweibrücker Autokinowochenende endet am Sonntag Uhr mit dem Antis-Superheldendrama „Joker“. In die Rolle eines der größten Gegenspieler von Batman schlüpft Joaquin Phoenix, der hier für seine schauspielerische Leistung mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Karten

Zweibrücken drivein-arena.de Erwachsene: 15 Euro, Kinder zehn inklusive Getränke und Snacks

Blieskastel autokino-blieskastel.de Erwachsene und Kinder: 11 Euro Mindestbuchung: zwei Tickets)