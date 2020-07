In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen Mitternacht und 1 Uhr zog die Polizei zwei Autofahrer aus dem Verkehr, die beide mit Drogen im Blut gefahren waren. In der Saarlandstraße war laut Polizei ein 22-Jähriger aufgefallen, bei dem ein Drogenschnelltest positiv auf THC, einen Wirkstoff der Cannabispflanze, reagierte. Außerdem hatte der junge Mann zehn Gramm Cannabis bei sich. Ein 37-Jähriger wurde in der Johann-Schwebel-Straße kontrolliert, und ein Drogenschnelltest bestätigte auch in diesem Fall den Konsum von Cannabis. Laut Polizei hatte auch dieser Mann hatte eine kleine Menge des Rauschmittels dabei. Beide Fahrer müssen eine Strafe von je rund 500 Euro bezahlen und ihr Auto einen Monat stehen lassen. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.