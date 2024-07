Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die am Mittwochnachmittag in der Contwiger Hauptstraße in einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer verwickelt war. Der 27-Jährige war mit seinem Zweirad zunächst auf dem Bürgersteig Richtung Stambach unterwegs. Weil er die Straßenseite wechseln wollte, verließ er den Gehweg. Davon war die Frau, die mit ihrem Wagen in gleicher Richtung fuhr, offenbar überrascht. Bei der folgenden Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden.

Die Fahrerin habe zwar ihren Wagen gestoppt und sei ausgestiegen. Nach einem kurzen Gespräch habe sie aber dem 27-Jährigen zu verstehen gegeben, dass ja nichts weiter passiert sei; anschließend sei sie weitergefahren. Der Mann klagte jedoch über Schmerzen in der Schulter, an seinem Rad ist ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle gegen die Frau, die wie folgt beschrieben wird: 70 bis 80 Jahre alt, lange, weiße Haare, sie saß vermutlich am Steuer eines schwarzen Opel Astras. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Zweibrücken, Telefon 06332 9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.