Am Mittwochmorgen, 17. Februar, sind an der Homburger Ampelkreuzung Kaiser-/Bexbacherstraße (am Hotel „Schweizerstuben“) ein schwarzer Audi A 3 und ein grauer VW Golf zusammengestoßen. Beide Autos trugen HOM-Kennzeichen. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Dem Mann im Audi, der die rote Ampel überfahren haben soll, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen.