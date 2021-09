Althornbach. Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Althornbach ein zehnjähriges Mädchen leicht verletzt und dann Fahrerflucht begangen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Laut Polizei fuhr das Mädchen zwischen 16.30 und 17 Uhr in der Friedhofstraße mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Mauschbacher Weg und musste wegen eines parkenden Fahrzeugs auf die Straße ausweichen. Dort näherte sich ein schwarzes Auto unbekannter Marke – laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit. Das Mädchen wurde aufgrund der drohenden Gefahr unsicher und geriet ins Taumeln. Der Autofahrer stoppte in Höhe des Mädchens, das offenbar genau nach dem Anhalten des Wagens mit den Beinen unter den freien Raum zwischen Vorder- und Hinterrad des Autos rutschte. Das Mädchen stand schnell wieder auf, bevor der Fahrer – laut Polizei ein junger Mann mit schwarzer Baseball-Cap und schwarzer Sonnenbrille, Mitte 20, laute Rockmusik hörend – einfach weiterfuhr.

„Das Mädchen wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt“, scheibt die Polizei. Es habe hat Schmerzen am Bein und Bauchschmerzen. „Der Fahrer flüchtete, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Nach ihm fahndet die Polizei, die dringend Hinweise zum Unfallgeschehen und zum Unfallfahrzeug und dessen Fahrer sucht“, schreibt die Polizei. Hinweise nimmt sie unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.