Schwerer Unfall am Samstagnachmittag an der Landstraßenkreuzung zwischen Wallhalben, Winterbach und Schmitshausen. Laut Polizei ist ein 65-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Südwestpfalz „aufgrund alkoholischer Beeinflussung“ in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Als der VW-Bus auf die Leitplanke aufrutschte, überschlug er sich und blieb neben der Straße auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr befreite den leicht Verletzten aus dem Wagen. Der Mann kam zur Versorgung ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden am VW-Bus und den Leitplanken gibt die Polizei mit etwa 8.300 Euro an. Weil ein Atemalkoholtest 1,92 Promille ergab, wurde gegen den Südwestpfälzer ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der VW-Bus wurde per Kran aus dem Graben geborgen. Die Strecke nach Wallhalben blieb fast vier Stunden gesperrt. Im Einsatz waren 30 Feuerwehrleute aus den Wehren Wallhalben, Weselberg und Schmitshausen.