Nach einer Fahrerflucht in der Fasaneriestraße in Zweibrücken hat die Polizei umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, auch über das Kraftfahrtbundesamt. Am Donnerstagnachmittag hat ein Unbekannter mit seinem hellen, goldfarbenen Auto eine Fußgängerin verletzt. Anschließend sei er mit dem Wagen, vermutlich einem Mercedes, geflüchtet. Gegen 16.20 Uhr soll das Auto zu weit nach rechts geraten sein. Um diese Zeit war dort in der Fasaneriestraße eine Fußgängergruppe aus drei Erwachsenen und neun Kindern auf dem Bürgersteig unterwegs. Der rechte Außenspiegel des Wagens sei „deutlich vernehmbar“ gegen den linken Arm einer 42-jährigen Frau gestoßen, die dabei verletzt wurde. Die Zeugen lasen am flüchtenden Auto noch Teile eines Zweibrücker Kennzeichens ab.