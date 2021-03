Am späten Montagabend, 8. März, mussten die Feuerwehren aus Rohrbach, St. Ingbert-Mitte und Hassel einen Autofahrer aus seinem Fahrzeug retten. Der Mann hatte gegen 22.30 Uhr einen Unfall am Glashütter Weiher im St. Ingberter Stadtteil Rohrbach. Der Wagen war auf einer Wiese abseits der Straße Am Glashüttenflur liegengeblieben. Der Mann sei verletzt, aber im Auto nicht eingeklemmt gewesen. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung und brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.