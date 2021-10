Aus einem fahrenden Auto heraus soll ein Mann am Donnerstagabend, 28. Oktober, in Saarbrücken eine Schusswaffe auf Passanten gerichtet haben. Wie die Polizei meldet, wurden auf diese Weise Personen in Schrecken versetzt, die gegen 18.30 Uhr an den Bushaltestellen am Deutsch-Französischen Garten sowie an der Einmündung Dr. Vogeler/Metzer Straße standen. Der Unbekannte soll einen grauen Pkw mit französischen Kennzeichen gefahren haben. Der Wagen habe sich nach dem Vorfall in Richtung Grenze entfernt. Ein nachfolgender Autofahrer meldete die Angelegenheit der französischen Gendarmerie. Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt bittet um weitere Hinweise unter Telefon 0681 9321-233.