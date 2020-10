Am Mittwoch gegen 18.15 Uhr befuhr ein 54-jähriger Autofahrer mit seinem Peugeot 206 die Landesstraße 105 in Gersheim in Richtung Blieskastel. Der Peugeot folgte unmittelbar einem 60-jährigen Motorradfahrer. Etwa 100 Meter vor Ortsausgang fuhr der Wagen plötzlich ungebremst auf das Heck des Motorrades, so die Polizei. Als Ursache des Fahrmanövers vermuten die Beamten ein „körperliches Unvermögen“ des Fahrers. Der Motorradfahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert und von den beiden rechten Rädern des Peugeot überrollt. Das Motorrad rutschte nach rechts in den Straßengraben. Der Autofahrer verlangsamte sein Fahrzeug zunächst, setzte dann aber seine Fahrt in Richtung Blieskastel fort. Erst zwei Kilometer hinter der Unfallstelle blieb der Peugeot stehen. Der Motorradfahrer wurde laut Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Dem mutmaßlichen Unfallverursacher entnahm die Polizei eine Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein. Die L 105 war bis Mitternacht gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Homburg unter der Telefonnummer 06841/1060 zu melden.