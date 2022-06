Am Samstagnachmittag gegen 16.45 soll ein bislang unbekannter Autofahrer einen anderen Wagen auf der L113 und L119 zwischen Blieskastel und Krikel genötigt, verfolgt und später sogar absichtlich gerammt haben.

Wie die Polizei berichtet, bremste der unbekannte Autofahrer das Fahrzeug des Geschädigten auf der Landstraße urplötzlich aus, sodass dieser eine Vollbremsung einlegen musste. Daraufhin ließ der Beschuldigte laut Polizei den Geschädigten überholen, verfolgte ihn jedoch anschließend. Als der Geschädigte dann von der L113 auf die L119 abbiegen wollte, rammte der Beschuldigte den Wagen des anderen. Nach dem Unfall stieg der Verursacher dann aus, schlug mit der Faust mehrfach gegen den Wagen des Geschädigten, beschuldigte den Fahrer und versuchte, ihn aus dem Auto herauszuzerren, was ihm jedoch nicht gelang. Der Beschuldigte stieg daraufhin zurück in seinen Wagen und flüchtete in Richtung Kirkel. Der Geschädigte folgte ihm daraufhin, der andere leitete erneut eine Vollbremsung ein. Das Opfer musste dadurch in Richtung Bordstein ausweichen, durch die Kollision war dessen Wagen dann nicht mehr fahrbereit. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 06894 1090. Der Beschuldigte soll etwa 40 Jahre alt sein. Es handele sich um einen etwa 1,80 Meter großen und schlanken Mann mit Glatze. Auffällig dass auf dessen Beifahrersitz ein Kind saß.