In Zweibrücken-Ixheim soll ein 60-jähriger Autofahrer unter Einfluss von 2,66 Promille Alkohol im Blut zwei Unfälle gebaut haben. Dies berichtet die Polizei. Demnach sei der Wagen am Freitagabend zunächst gegen die Warnbake einer Baustelle geprallt, wobei sein Außenspiegel abbrach. Beim Befahren der Tilsitstraße über die Gleiwitzstraße sei das Auto dann gegen ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug gestoßen. Beide Autos wurden schwer beschädigt. Hinzugekommene Polizisten hätten beim Fahrer Alkoholgeruch verspürt. Ein Atemalkoholtest habe 2,66 Promille ergeben. Zeugen hätten berichtet, dass der Mann während der Fahrt eine noch unbekannte weitere Person gefährdet habe.