Am Dienstagabend hat ein Renault-Fahrer in der Lappentascher Straße in Homburg-Erbach eine Verkehrsinsel überfahren und dabei zwei Schilder beschädigt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. An dem Auto entstand Sachschaden. Warum der Fahrer des Renault Trafic von der Straße abkam, ist laut Polizei unklar. Zeugen sollen sich bei der Polizei Homburg unter der Telefonnummer 06841 1060 oder per Mail an PI-HOM@polizei.slpol.de melden.