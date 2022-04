Ein Verkehrsunfall sorgt am späten Donnerstagabend (14. April) für eine Vollsperrung der A1 bei Riegelsberg in Richtung Saarbrücken, wo ein Pkw in die Leitplanken gerast war. Bei dem Alleinunfall wurde der Pkw völlig zerstört. Die Feuerwehr aus Riegelsberg und die Berufsfeuerwehr wurden alarmiert, Notrufer meldeten ein brennendes Fahrzeug. Das bestätigte sich nicht. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn und wartete auf den Abschleppdienst. Die A1 war für rund eine Stunde gesperrt.