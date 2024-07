Die unsichere Art, mit der ein Unbekannter seinen Wagen durch Homburg steuerte, ist für andere Autofahrer gefährlich geworden. Laut Polizei ist der Fahrer eines schwarzen Peugeots mit HOM-Kreiskennzeichen „unsicher“ durch die Berliner Straße in Fahrtrichtung des Homburger Stadtteils Bruchhof gebraust. Zeugen hätten berichtet, wie der Wagen am vorigen Donnerstag gegen 21.50 Uhr mehrmals in den Gegenverkehr geraten sei und wie dadurch entgegenkommende Autos gefährdet worden seien. Das teilte die Polizei Homburg am Dienstag mit. Die Polizei sucht Zeugen unter der Telefonnummer 06841 1060.