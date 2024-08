Der Fahrer des Elektro-VWs, der am Mittwochvormittag durch die Schaufensterscheibe eines Ladens in der Berliner Straße gefahren ist und erst im Innenraum des Geschäfts zum Stehen kam, hat vermutlich Gas- und Bremspedal verwechselt. Das teilte die Polizei mit. Wehrführer Peter Nashan sagte der RHEINPFALZ am Mittwochnachmittag, dass an Bord des Elektro-VW ID Buzz eine dreiköpfige Familie gewesen sei. Der Vater sei gefahren, auch seine Frau und ihr Kind hätten im Auto gesessen. Verletzt wurde niemand, berichtete Nashan. Laut Polizei hatte der Fahrer mit seinem Kleinbus vor dem Schaufenster des Kleidergeschäfts geparkt, und dann, als er anfahren wollte, Gas- und Bremspedal verwechselt. Der Elektro-VW sei laut Nashan erst im Ladeninnenraum zum Stehen gekommen, nachdem er durch die Schaufensterscheibe gebrettert war. „Glücklicherweise waren keine Kunden oder Ladenmitarbeiter vorne im Laden“, sagte Peter Nashan. Die Schaufensterscheibe, Teile des Ladeninventars sowie das Auto selbst wurden stark beschädigt. Durch den Unfall, schätzt die Polizei, soll ein Schaden in insgesamt fünfstelliger Höhe entstanden sein. Ladenmitarbeiter hatten am Mittwoch das Geschäft dort, wo die Scheibe war, vorsorglich mit Holzscheiben gesichert.