Ein Ende-20-Jähriger aus dem Zweibrücker Land ist am 26. März vor einer Polizeikontrolle in der Steinhauser Straße geflohen. Dass er deshalb den Führerschein für ein halbes Jahr abgeben soll, wollte der junge Mann zunächst nicht akzeptieren.

Die Polizei, so Informationen der RHEINPFALZ, wollte den Autofahrer am 26. März in der Steinhauser Straße hoch Richtung Outlet kontrollieren. Daraus wurde jedoch nichts. Der Mann gab mächtig Gas, flüchtete mit enormen Tempo vor den Beamten. Wo Tempo 50 gilt, soll er 120 Stundenkilometer gefahren sein, statt Tempo 70 sogar 140. Die Beamten konnten ihn an der Auffahrt zur Autobahn in Richtung Saarbrücken stoppen. Während der Verfolgungsfahrt habe der Ende-20-Jährige zudem mehrere Fahrzeuge im verbotenen Bereich überholt. Andere Autofahrer wurden jedoch nicht geschädigt oder gefährdet. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten zudem knapp zwölf Gramm Amphetamin im Auto des Mannes. Unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol habe dieser jedoch nichts gestanden.

Für die waghalsige Verfolgungsjagd wurde der Autofahrer am 22. Juni vorm Amtsgericht wegen Drogenbesitzes und eines illegalen Straßenrennens zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt. Ebenso wurde ihm die Fahrerlaubnis für ein halbes Jahr entzogen, nach dieser Frist muss der junge Mann den Führerschein neu beantragen. Das heißt: Er bekommt ihn dann nicht direkt wieder. Wegen des Fahrverbotes war er in Berufung gegangen, vor Verhandlungsstart am Dienstagvormittag zog er jedoch seinen Berufungsantrag zurück. Das Urteil des Amtsgerichts bleibt damit bestehen.