Mit „drogenspezifischen Ausfallerscheinungen“, so die Polizei, ist am Freitagnachmittag, 5. August, ein 28-jähriger Mann am Steuer seines Citroën einer Streife aufgefallen. In der Steinhauser Straße wurde er angehalten; später habe ein Drogentest den Verdacht bestätigt. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen.