In der Nacht zum Mittwoch hat ein Autofahrer ein Schild auf einer Verkehrsinsel umgefahren und ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall in der Robert-Bosch-Straße in Homburg. Demnach fuhr das Unfallauto über die Robert-Bosch-Straße aus Jägersburg kommend in Richtung Stadtmitte. Dabei hat der Fahrer nach Vermutung der Polizei das Verkehrsschild übersehen, welches auf einer Verkehrsinsel in Höhe der Einmündung In den Rohrwiesen stand. Er überfuhr das Schild und und entfernte sich vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06841-1060 zu melden.