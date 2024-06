Ein Autofahrer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Blieskasteler Klosterweg in eine Gartenmauer und in eine Laterne gekracht. Wie die Polizei berichtet, ist dadurch ein „erheblicher Sachschaden“ entstanden. Der Fahrer, der vermutlich hinter dem Steuer eines weißen Opel Zafira gesessen hat, hat die Unfallstelle danach verlassen, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei sucht daher nach Zeugen und bittet sie, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.