Ein 24-jähriger Autofahrer ist unter dem Einfluss von Drogen am Dienstagabend gegen 23.40 Uhr mit seinem Wagen über den Fahrbahnteiler in der St. Ingberter Kaiserstraße gefahren. Wie genau der 24-Jährige aus Saarwellingen mit seinem Toyota Yaris von der Straße abgekommen und auf den Fahrbahnteiler gedonnert ist, ist laut Polizei unklar. Der Fahrbahnteiler und dessen Beschilderung wurden beim Unfall zerstört, ebenso der Toyota des 24-Jährigen. Der Wagen, so die Polizei, verlor nach dem Unfall sogar Öl und musste abgeschleppt werden. Ebenso beschädigt wurde das Auto eines 23-jährigen St. Ingberters, der kurz nach dem Crash mit seinem Wagen die Unfallstelle passierte und sich dabei an den Trümmern die Reifen aufschlitzte. Die Polizei stellte beim 24-jährigen Unfallfahrer den Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Der Sachschaden befindet sich im unteren fünfstelligen Bereich.