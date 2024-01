Bereits am 10. Januar hat ein Autofahrer gegen 4.15 Uhr in der Früh einen Passanten angefahren und ist abgehauen. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Unfall passiert laut aktuellem Polizeibericht an der Kreuzung Kaiserstraße / Mainzer Straße. Das Auto soll ein schwarzer oder dunkelblauer Kombi gewesen sein. Der Fußgänger war zum Zeitpunkt des Unfalls entlang der Eisenbahnstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Als die Fußgängerampel an der Kreuzung auf Grün sprang, überquerte der Passant laut Polizeibericht die Straße. Der Autofahrer missachtete vermutlich das Rotlicht seiner Ampel, es kam daraufhin zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt, anstatt anzuhalten, fuhr der Autofahrer jedoch davon. Die Beschreibung des Fahrers zielt auf einen Mann europäischen Phänotypes hin, er soll mittleren Alters gewesen sein und dunkle, mittellange Haare sowie einen Vollbart getragen haben. Die Homburger Polizei sucht Zeugen, Telefon 06841 1060.