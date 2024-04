Ein 40 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall auf der A6 am Donnerstagabend leicht verletzt worden. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Saarbrücken für rund 40 Minuten vollgesperrt. Wie die Polizei berichtet, hat der Autofahrer auf der Autobahn 6, rund 500 Meter nach der Autobahnauffahrt Homburg und zwischen dem Neunkircher Kreuz, auf der regennassen Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Gegen 21.43 Uhr kam er laut Polizei nach rechts von der Straße ab, wo der schwarze Subaru Impreza in die Leitplanken prallte. Anschließend wurde der Wagen mit KL-Kennzeichen in die Mittelleitplanke zurückgeschleudert und kam schließlich auf der linken Spur zum Stehen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, berichtet die Polizei. Weitere Insassen waren nicht im Auto. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden