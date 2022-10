Am späten Samstagnachmittag kam es in der Gottlieb-Daimler-Straße in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Fahrer. Der 47-jährige Mann aus Zweibrücken befuhr mit seinem Auto den Kreisverkehr an der Globus-Tankstelle. Beim Ausfahren aus dem Kreisel kam der Mann, vermutlich aufgrund des übermäßigen Alkoholkonsums, auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab einen Wert von über zwei Promille bei dem 47-Jährigen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Das teilt die Polizei mit.