Das Helmholtz-Gymnasium veranstaltet am Freitag von 8 bis 12.30 Uhr einen schulinternen Spendenlauf in der Allee. Für die Bevölkerung sind zwei verkehrstechnische Aspekte zu beachten: Der Lauf in der Gestütsallee findet auch auf der für den Straßenverkehr freigegebenen Fahrbahn statt, weshalb Autofahrer an diesem Morgen um eine besonders umsichtige Fahrweise gebeten werden. Damit die Läuferinnen und Läufer die Rosengartenstraße queren können, wird ein kurzer Straßenabschnitt in Höhe des Schlossgartenwegs gesperrt. Die Parkplätze in der Rosengartenstraße sind von der Saarlandstraße aus erreichbar, die Parkplätze an der Heilig-Kreuz-Kirche von der anderen Seite der Sperrung aus. Die erlaufenen Spenden will das Gymnasium zur Gestaltung des Außengeländes und für die Ukraine-Hilfe nutzen. Das teilt die Schulleitung mit.