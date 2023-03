Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 24. Mai, einem Sonntag, rollte ein brennender Wagen ein abschüssiges Feld im Beckerswäldchen hinab und stürzte an einer Geländekante fünf Meter in die Tiefe. Mit dem gestohlenen Wagen hatte der Täter am Morgen drei Unfälle verursacht und war geflüchtet. Ein Tatverdächtiger sitzt mittlerweile im Gefängnis.

Es war eine auch für die Polizei außergewöhnliche Geschichte, die sich in der Nacht zum 24. Mai ereignete und auch die Feuerwehr und einen Kranbesitzer an jenem