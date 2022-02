In der Nacht auf Sonntag waren Diebe auf dem Parkplatz vor dem Sportheim der SG Rieschweiler aktiv. Sie machten sich an einem schwarzen BMW und einem blauen Hyundai i10 zu schaffen.

Aufgrund der Spuren geht die Polizei davon aus, dass ein oder mehrere Täter zunächst diverse Gegenstände aus dem unverschlossenen Hyundai i10 entwendeten und auch versuchten, das Fahrzeug kurzzuschließen. Nachdem dies nicht gelang, schlugen sie eine Scheibe an einem verschlossenen BMW ein. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein Rucksack des Besitzers. Darin fand die Polizei mehrere Gegenstände, die zuvor aus dem Hyundai gestohlen wurden. Es sei zu vermuten, dass die Alarmanlage des BMW auslöste und die Täter daraufhin ohne Beute flüchteten. Das teilte die Polizei Waldfischbach-Burgalben mit. Sie bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06333 927111 oder per E-Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de.